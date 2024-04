Mit dem Frühling in vollem Gange, stellt sich die Wetterlage in Valldemossa als wechselhaft dar. Die idyllische Stadt im Herzen von Mallorcas Tramuntana-Gebirge zeigt sich in der kommenden Woche von einer nassen und kühlen Seite, die vom 22. April bis zum 29. April 2024 andauern soll.

Regnerische Aussichten und Windstille: Das Valldemossa-Wetter im Detail

Montag, 22. April 2024: Zum Wochenbeginn werden moderate Schauer und eine anhaltende Wolkendecke erwartet. Mit nur 10°C startet der Tag vergleichsweise frisch, begleitet von leichtem Wind, womit der Tag trotz des Regenwetters nicht allzu ungemütlich sein sollte.

Dienstag, 23. April 2024: Der Dienstag zeigt sich etwas gnädiger mit 12°C und leichten Regenschauern. Das ideale Wetter, um die Natur Mallorcas in ihrem von Regen genährten saftigen Grün zu bewundern, ohne allzu sehr durch Wind gestört zu werden.

Mittwoch, 24. April 2024: Die Temperaturen klettern weiter nach oben und erreichen 14°C. Leichter Regen bleibt zunächst bestehen, sodass auch hier Outdoor-Aktivitäten gut geplant sein wollen.

Temperaturanstieg und auflockernde Wolken

Donnerstag, 25. April 2024: Mit 16°C und einer Wetterberuhigung in Form von aufbrechenden Wolkenbereichen, gestaltet sich der Donnerstag als eine Einladung, Mallorcas malerische Kulisse zu genießen, solange das Wetter es zulässt.

Freitag, 26. April 2024: Leichter Regen zieht erneut auf, doch die Temperaturen verweilen angenehm bei 14°C.

Samstag, 27. April 2024: Das Wochenende startet vielversprechend mit 19°C und lockt somit zu Unternehmungen im Freien, auch wenn der Regen nicht gänzlich ausbleibt.

Sonntag, 28. April 2024: Moderater Regen begleitet den Sonntag, zusammen mit einer Temperatur von 16°C. Der Frühlingsregen prägt das Wochenende und sorgt für eine frische Brise.

Der Ausklang der Woche - Fokus auf die Niederschläge

Montag, 29. April 2024: Die neue Woche beginnt, wie die alte endete, mit moderaten Regenschauern bei 14°C. Valldemossa bleibt trüb und feucht, doch die Natur wird's Ihnen danken.

Die Wetteraussichten für Valldemossa bieten zusammengefasst reichlich Anlass für gemütliche Stunden in den lokalen Cafés und Restaurants, während man dem Trommeln der Regentropfen lauscht. Die Freunde des Outdoor-Erlebnisses sollten sich jedoch von dem nen Wetter nicht allzu sehr abschrecken lassen, da die Regenschauer auch gelegentliche Pausen einlegen könnten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:56:51. +++