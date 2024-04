Deià, das malerische Dorf an der Westküste Mallorcas, ist bekannt für sein idyllisches Ambiente und die herrliche Natur. Diese Woche erwartet die Bewohner und Besucher allerdings eine wettertechnisch gemischte Zeit. Beginnend mit dem 22. April 2024 zieht eine Wetterfront mit mehreren Regentagen über Deià hinweg, die für frische Frühlingstage sorgt.

Wetter am Montag, 22.4.2024 – Ein nasser Wochenstart

Der Wochenstart präsentiert sich mit moderatem Regen bei Temperaturen um die 9°C. Eine leichte Brise bei 7 km/h wird das Gefühl von Feuchtigkeit verstärken. Trotz des Regens zeigt sich das Frühjahr mit einer Humidität von 74% und einem Luftdruck von 1018 hPa von seiner frischen Seite.

Dienstag und Mittwoch – Leichter Regen und steigende Temperaturen

Am 23. April bleibt der Himmel über Deià trüb, da leichter Regen mit Temperaturen von bis zu 11°C vorhergesagt wird, während der Wind auf 5 km/h abschwächt. Die Feuchtigkeit steigt leicht auf 77%. Der nächste Tag, 24. April, begrüßt die Anwohner mit ähnlichen Wetterbedingungen, allerdings steigt das Thermometer auf angenehmere 14°C.

Auflockerungen am Donnerstag, aber das Regenrisiko bleibt

Am 25. April zeigt sich zwischen den Wolken öfters die Sonne und lässt die Temperaturen auf 16°C klettern, angetrieben von einem sanften Wind mit 6 km/h. Trotz der aufgelockerten Bewölkung bleibt das Risiko für leichten Regen bestehen, was das Wetter weiterhin spannend gestaltet.

Erneuter Temperaturrückgang Richtung Wochenende

Das darauf folgende Wochenende beginnt am 26. April mit einem weiteren Tag leichter Regenschauer und kühleren Temperaturen von 14°C. Verringerter Wind bei nur 3 km/h könnte die Nässe länger in der Luft halten. Allerdings erwärmt sich die Atmosphäre am 27. April wieder etwas auf 19°C, bevor am 28. April erneut mäßiger Regen einsetzt und das Thermometer auf 16°C zurückgeht.

Schlusslicht der Woche: Feucht und frisch

Den Abschluss der Wetterwoche bildet der 29. April mit andauerndem mäßigem Regen, einer hohen Luftfeuchtigkeit von 91% und Temperaturen um die 15°C.

Die vorhersagenden Sonnenauf- und -untergänge gestalten sich für die fotografisch Begeisterten als reizvoll, beginnend vor 6 Uhr morgens und endend nach 18:30 Uhr abends – perfekt für atemberaubende Fotos des pittoresken Deià.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:32:19. +++