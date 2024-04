Die pittoreske Gemeinde Puigpunyent empfängt ihre Bewohner und Besucher in den nächsten Tagen mit einer Reihe von Wetterphänomenen, die für eine gemischte April-Woche characteristic sind. Von leichten Regenschauern bis hin zu teilweise bewölktem Himmel lässt die Wetterprognose für Puigpunyent ein breites Spektrum an meteorologischen Bedingungen erwarten.

Wetterlage und -entwicklung: Wo steht Puigpunyent?

Anfang der Woche werden die Tage in Puigpunyent bei Temperaturen um die 8 bis 10°C und leichtem Regen beginnen, was eine typische April-Witterung für die Baleareninsel Mallorca darstellt. Der Wind hält sich hierbei mit Geschwindigkeiten um die 6 bis 8 km/h eher zurück.

Der Mittwoch (24. April 2024) präsentiert sich mit einer leichten Erwärmung auf bis zu 12°C und fortschreitendem, wenn auch noch leichtem Regen als eine kleine Verschnaufpause vom Montag und Dienstag. Die Luftfeuchtigkeit sinkt dabei auf angenehmere 56 Prozent.

Neue Entwicklungen in der Wetterfront

Vorübergehend lichter werden die Wolken ab Donnerstag, den 25. April, wenn die Temperaturen auf 14°C ansteigen und sich der Himmel mit aufgelockerten Wolkenfeldern zeigt. Dennoch wird diese kurze Erleichterung durch einen Rückgang des Luftdrucks auf 1009 hPa begleitet, was eine bevorstehende Änderung des Wettersignals bedeuten könnte.

Mit dem Freitag erwartet uns dann erneut eine Abkühlung auf 12°C, und der Himmel wird sich wieder mit leichten Regenschauern bekleiden. Angenehm ist allerdings der geringere Wind, welcher mit nur 4 km/h daherweht.

Vorhersage für das Wochenende

Das bevorstehende Wochenende zeigt sich in Puigpunyent von seiner nassen Seite: Am Samstag, dem 27. April, intensivieren sich die Schauer zu moderatem Regen bei 14°C. Die Feuchtigkeitswerte klettern auf 77 Prozent, und der Luftdruck steigt geringfügig auf 1013 hPa an. Am Sonntag bleibt es bei 12°C und moderatem Regen recht unbeständig.

Sonnenaufgang und -untergang in Puigpunyent

Wer die Schönheit eines frühen Morgens oder die Ruhe eines späten Abends auf Mallorca genießen möchte, kann sich von der Sonnenaufgangs- und -untergangszeit leiten lassen. Diese bewegt sich in den kommenden Tagen um ca. 5:00 Uhr morgens und 18:40 Uhr abends.

