Das Wetter in Algaida durchlebt mit dem nahenden Ende des Aprils 2024 eine Achterbahn der Temperaturen und Himmelsbilder. Unsere Meteorologen haben die neusten Wetterdaten analysiert, um Ihnen einen detaillierten Einblick in die kommende Woche zu gewähren: Vom 22. April bis zum 29. April 2024. Erfahren Sie alles über die anstehenden Temperaturschwankungen, die leichten Regenfälle und die wenigen bewölkten Tage, die für diverse Aktivitäten draußen genutzt werden können.

Frühlingsregen und Temperaturspiel, eine Wetterübersicht für Algaida

Die Woche startet am Montag, den 22. April, mit leichtem Regen und milden Temperaturen um die 9°C. Der Wind bläst leise mit 9 km/h, was das Gefühl morgendlicher Frische verstärkt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 64% und einem Luftdruck von 1018 hPa steht ein gemäßigter Tag bevor. Vergessen Sie nicht Ihren Regenschirm, falls Sie vorhaben, die Stadt zu erkunden, denn der Himmel wird hin und wieder einige Regentropfen verlieren.

Am Dienstag, den 23. April, erhebt sich das Quecksilber ein wenig auf 10°C. Leichter Regen setzt sich fort, und die Feuchtigkeit steigt auf beachtliche 76% bei einem nur leicht schwächeren Luftdruck von 1017 hPa. Die Windgeschwindigkeit sinkt auf sanfte 5 km/h. Ein idealer Tag für alle, die feuchte Witterungen als Belebung empfinden.

Während Sie am Mittwoch, den 24. April, mit wenigen Wolken und einer angenehmen Temperatur von 17°C begrüßt werden, lädt die Insel Mallorca ein, die Natur zu genießen. Gönnen Sie sich eine Pause im Freien ohne die Sorge, von einem Schauer überrascht zu werden. Mit einem Wind, der sich mit 7 km/h bewegt, und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 38%, klingt dieser Tag nach der perfekten Gelegenheit für einen Ausflug außerhalb der Stadt.

Der Donnerstag, den 25. April, begrüßt die Einwohner und Besucher von Algaida mit überzogenen Wolken und der höchsten Temperatur der Woche: 19°C. Die Luftfeuchtigkeit verharrt auf niedrigen 34%, während der Luftdruck auf 1008 hPa sinkt. Der Tag könnte trotz der verhangenen Himmelsdecke ein Hinweis auf wärmeres Wetter sein, das in den nächsten Monaten auf uns wartet.

Am Freitag und Samstag holt uns das Wetter in Algaida zurück in die Realität des Frühlings mit leichtem Regen und Temperaturen, die einen herunterkühlen - 14°C am Freitag und frische 20°C am Samstag. Die Luftfeuchtigkeit lässt Nachmittagsspaziergänge mit einer leicht feuchten Brise zu, während ein durchschnittlicher Luftdruck von 1009-1010 hPa für stabile Wetterverhältnisse sorgt.

Die Woche endet am Sonntag, den 29. April, mit moderaten Regenfällen bei 15°C und einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h. Feuchtigkeit und Luftdruck steigen leicht an, was auf eine potentielle Wetterveränderung in der ersten Maiwoche hindeuten könnte. Es bleibt spannend zu sehen, ob der Mai eher dem Sprichwort entspricht oder uns weitere Überraschungen bringt.

Ein genauerer Blick auf die Sonne - Sonnenauf- und -untergangszeiten in Algaida

Der Frühling auf Mallorca hat neben dem Wetter noch mehr zu bieten - immer längere Tage. Die Sonne lässt sich bereits um 05:00 Uhr am Montag blicken und bleibt uns bis um 18:32 Uhr erhalten. Sie können sich also auf mehr als 13 Stunden Tageslicht freuen. Diese Zeiten verschieben sich täglich leicht, sodass am Ende der Woche die Sonne erst um 04:51 Uhr auf und um 18:39 Uhr untergeht. Nutzen Sie die Gelegenheit für Aktivitäten im Freien, solange das Licht dies zulässt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:22:23. +++