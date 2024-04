Das malerische Städtchen Alaró auf der Baleareninsel Mallorca wird in der kommenden Woche von wechselhaftem Wetter begleitet. Die Wettervorhersage für den Zeitraum vom 22. April bis zum 29. April 2024 umfasst milde Temperaturen und eine größtenteils regnerische Kulisse, die launische Frühlingstage verspricht.

Von mäßigem Regen zu überwiegend bewölkten Himmeln

Beginnend mit dem Montag, dem 22. April, erleben Einwohner und Besucher von Alaró mäßigen Regen bei kühlen 7 Grad Celsius. Eine lebendige Brise weht mit 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erreicht 74% bei einem Luftdruck von 1018 hPa. Das morgendliche Erwachen wird vom Sonnenaufgang um 5:00 Uhr eingeläutet, während der Abend um 18:33 Uhr mit dem Sonnenuntergang seinen Abschluss findet.

Der darauffolgende Dienstag bietet weiterhin feuchte Bedingungen mit leichtem Regen und einer leicht erhöhten Temperatur von 8 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeit sinkt auf sanfte 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 85%, womit ein dichtes Gefühl in der Luft liegt. Nichtsdestotrotz begrüßt uns der Tag schon um 4:59 Uhr und verabschiedet sich um 18:34 Uhr.

Erwärmung und Abkühlung im Wechsel

Die Alaró-Bewohner können sich am Mittwoch, den 24. April, auf eine kurze Verschnaufpause freuen. Bei milden 15 Grad Celsius ist zwar leichter Regen angesagt, jedoch lässt der Wind mit 4 km/h kaum eine Brise spüren. Die Feuchtigkeit ist mit 45% deutlich geringer, und der Druck sinkt auf 1015 hPa.

Der Donnerstag bringt mit bedecktem Himmel und Temperaturen von 18 Grad Celsius die wärmsten Verhältnisse der Woche, begleitet von nur leichten Böen von 3 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 42%.

Das Ende der Arbeitswoche markiert der Freitag, an dem die Temperaturen zurück auf 13 Grad fallen und leichter Regen die Stadt erneut in eine nasse Umarmung nehmen wird. Die Feuchtigkeit zieht an, auf 76%, bei gleichbleibender Windgeschwindigkeit und Luftdruck.

Das Wochenende in Alaró: Wechselhaft bis heiter

Sonnabend, der 27. April, überrascht mit einem Temperatursprung auf 20 Grad, auch wenn der Himmel weiterhin Regenwolken versendet. Die Windverhältnisse bleiben bei 6 km/h, während die Feuchtigkeit auf 51% sinkt.

Die Woche schließt mit einem Sonntag, an dem bei 15 Grad Celsius mäßiger Regen die Szenerie bestimmt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 78% und einem sanften Wind von 4 km/h endet der Betrachtungszeitraum. Auch die letzte Prognose, der Montag, hält an mäßigem Regen fest, wobei die Temperaturen auf 14 Grad sinken und die Feuchtigkeit wieder ansteigt.

Stimmungsvolle Abende und luftige Morgenstunden versprechen die Sonnenauf- und -untergangszeiten, die sich im Laufe der Woche von 4:51 Uhr morgens bis 18:40 Uhr abends stetig nach vorne verschieben. Die Tage auf Mallorca werden merklich länger und ebnen den Weg für wärmere Monate.

Trotz der wechselhaften Bedingungen bietet Alaró weiterhin reichlich Gelegenheit, die inseltypische Natur und Kultur in den feuchteren Tagen entspannt zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:21:06. +++