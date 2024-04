Die Wetterprognose für Binissalem verspricht eine Woche mit gemischten Witterungsverhältnissen. Bewohner und Besucher der Region sollten sich auf Regen und Wolken einstellen, aber auch auf Sonnenstrahlen hoffen können, die sich durch die Wolken kämpfen.

Wetter am 22. April 2024: Mit einem Blick auf den Beginn der Woche sehen wir moderaten Regen, der von einem leichten Wind bei 7 km/h begleitet wird. Frühmorgens begrüßt uns die Sonne um 5:00 Uhr, und das Thermometer wird im Laufe des Tages auf bis zu 8°C ansteigen. Der Tag neigt sich mit dem Sonnenuntergang um 18:33 Uhr dem Ende zu.

Feuchte Aussichten: Regenschirme bereithalten!

Der 23. April hält leichten Regen bereit und bietet bei 9°C eine minimal wärmere Atmosphäre. Die Windverhältnisse bleiben mit 3 km/h sanft. Eine hohe Luftfeuchtigkeit von 86% lässt das Wetter recht nass erscheinen.

Wetterwende in Sicht: Klimatischer Aufschwung Mitte der Woche

Am 24. April wird es mit Höchsttemperaturen von 16°C wärmer, doch leichter Regen bleibt beständig. Während der Niederschlag abzunehmen scheint, steigt das Barometer leicht auf 1015 hPa an, und der Wind hält sich weiterhin gemäßigt.

Für die folgenden Tage sieht die Wetterlage ähnlich aus: Der 25. April präsentiert sich mit bedeckter Himmel und milder 19°C, der 26. April mit erneut leichtem Regen bei 13°C, und am 27. April erreichen wir sogar 20°C, jedoch wiederum begleitet von Regen.

Blick auf das Wochenende: Was erwartet Binissalem?

Das kommende Wochenende verspricht moderaten Regen bei 15°C am 28. und gleichbleibender Temperatur am 29. April. Die Winde bleiben schwach, was die feuchten Tage erträglicher macht.

Wetterzusammenfassung und Empfehlungen

In der abschließenden Übersicht der Wetterwoche für Binissalem raten wir zur Bereithaltung von Regenbekleidung und zur Ausnutzung der wenigen, aber möglichen sonnigen Momente. Die Temperaturen bieten eine relativ angenehme Umgebung für Aktivitäten im Freien, solange man auf die Regenschauer vorbereitet ist.

Denken Sie daran, immer das neueste Wetterupdate zu prüfen, bevor Sie Pläne schmieden, und passen Sie auf, dass Sie bei dieser unsteten Wetterlage nicht kalt erwischt werden!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:26:12. +++