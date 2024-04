Die kommende Woche in SencellesSencelles, einem idyllischen Ort im Herzen von Mallorca, hält für seine Bewohner und Besucher ein wahres Wechselbad der Gefühle bereit. Die Wettervorhersage verspricht eine Mischung aus Regenschauern, klarem Himmel und überwiegend bewölkten Tagen. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 17°C und 21°C, wobei die Nächte mit Temperaturen um die 9°C eher frisch bleiben.

Wetter im Detail: Vom 22.04.2024 bis zum 29.04.2024

Wir starten die Woche in Sencelles mit einem verregneten Montag, dem 22. April 2024. Die Temperaturen liegen bei kühlen 9°C und der Wind weht mit mäßigen 8 km/h. Am Dienstag, dem 23. April, bleibt es mit 9°C kühl und leichter Regen zieht auf, während der Wind nachlässt und nur noch leise mit 3 km/h weht.

Zum Mittwoch, dem 24. April, klart der Himmel endlich auf und präsentiert einen klaren Tag mit angenehmen 17°C und einer leichten Brise. Der 25. April verspricht mit 20°C und bedecktem Himmel das wärmste Wetter der Woche, jedoch zieht der Luftdruck merklich an.

Der 26. April bringt mit 14°C und leichtem Regen wieder nasse Aussichten, während sich der 27. April mit wenigen Wolken und warmen 21°C von seiner freundlichen Seite zeigt. Das Wochenende lässt mit moderatem Regen und 15°C am Samstag, den 28. April, und erneutem Regen bei 16°C am Sonntag, den 29. April, wieder die Regenschirme auffahren.

Wochenendwetter in Sencelles

Das Wochenende in Sencelles begrüßt die Besucher mit gemischten Gefühlen. Der starke Kontrast zwischen sonnigen Momenten und regnerischen Stunden bietet sowohl Gelegenheit, die Natur zu genießen, als auch gemütliche Stunden in den örtlichen Cafés oder Restaurants zu verbringen. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich täglich nur minimal, und am Wochenende können Sie das Tageslicht von ca. 4:52 Uhr morgens bis 18:39 Uhr abends ausnutzen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:53:09. +++