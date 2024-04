Das malerische Dorf Puigpunyent im Westen Mallorcas erwartet eine Woche voller gemischter Wetterphänomene. Während die Wetterbedingungen vielfältig sind, zeichnet sich eine Tendenz zu leichtem Regenfall und milderen Temperaturen ab, die ins Lager der frühlingshaften Verhältnisse fallen, typisch für die Jahreszeit auf der Baleareninsel.

Wetterumschwung und frische Brisen im Frühlingsmonat April

Dienstag, 23. April 2024: Ein sanfter Start in die Woche mit leichten Regenschauern, die den Puigpunyent tätscheln. Temperaturen verharren bei 8°C, gefühlt jedoch etwas kühler. Ein leichter Wind von 5 km/h wird das Dorf beleben. Erste Sonnenstrahlen erwarten die Einwohner bereits um 05:00 Uhr morgens und die Abenddämmerung zieht sich um 18:35 Uhr zurück.

Mittwoch, 24. April 2024: Der leichte Regen setzt sich fort, aber eine milde Erwärmung auf 11°C bringt eine willkommene Änderung. Perfekte Bedingungen für eine leichte Jacke und einen authentischen mallorquinischen Kaffee im Freien, während die Feuchtigkeit bei 59% liegt.

Donnerstag, 25. April 2024: Die Wolken lichten sich partiell und gestatten Blicke auf das Frühlingsblau. Mit 14°C und sanften 3 km/h Windbewegungen gestaltet sich das Wetter angenehm für Outdoor-Aktivitäten in und um Puigpunyent.

Freitag, 26. April 2024: Zurück kommt der leichte Regen, der die Temperaturen bei einem beständigen 15°C hält. Der Wind nimmt leicht zu und sorgt für eine frische Atmosphäre im Dorf. Genießen Sie das Wetterphänomen bei einem Spaziergang durch die grünen Landschaften.

Samstag, 27. April 2024: Mit leichtem Regen und einer kleinen Steigerung auf 17°C bieten sich ideale Bedingungen für Aktivitäten in den frühen Abendstunden an, wenn die Sonne die Insel in ein goldenes Licht taucht.

Sonntag, 28. April 2024: Unverändert leichte Regenfälle und eine leichte Abkühlung auf 16°C kennzeichnen den Sonntag, der geprägt ist von der typischen Frühlingsfrische der Region.

Montag, 29. April 2024: Der Montag bringt eine Zunahme des Regens, eine moderate Intensität wird erwartet. Mit 14°C hält sich die Temperatur angenehm, ideal für ein gutes Buch vor dem warmen Kamin.

Dienstag, 30. April 2024: Der Monat schließt mit einem etwas frischeren 12°C und erhöhter Feuchtigkeit von 85%, zusammen mit etwas stärkeren Winden von 9 km/h. Packen Sie also Ihren Windbreaker aus, wenn Sie vorhaben, die Schönheit Puigpunyents am letzten Apriltag zu genießen.

Ein Blick auf das kommende Wochenende in Puigpunyent

Das Wochenende in Puigpunyent sieht regnerisch aus, ideal für indoor-Aktivitäten oder das Erkunden der lokalen Cafés und Restaurants. Gleichzeitig bleibt es mit Temperaturen um die 16°C wohlig und gemütlich. Ein perfekter Rahmen, um die Naturgeräusche bei einem entspannten Aufenthalt in einer der einladenden Unterkünfte zu genießen.

