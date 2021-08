Deutschland hat die Corona-Einreiseregeln Anfang August geändert. Gerade viele Familien, die nach Mallorca reisen möchten, stellen sich jetzt die Frage, welche Auswirkungen die Änderungen für ihren Urlaub haben. Die Hauptfragen sind: Ab welchem Alter müssen sich Kinder testen lassen, wenn sie nach einem Mallorca-Aufenthalt nach Deutschland reisen? Und müssen Kinder egal welchen Alters in Quarantäne, wenn sie nach Deutschland einreisen? Und sind jetzt 12 oder 6 Jahre die Altersgrenze?

Müssen sich Kinder vor der Einreise nach Deutschland testen lassen?

Die Informationen des Bundesgesundheitsministeriums sind eindeutig. Mallorca wird zur Zeit als Hochrisikogebiet (früher Hochinzidenzgebiet) eingestuft. Für die Einreise nach Deutschland nach Aufenthalt in einem Hochrisikogebiete gilt laut Website des Bundesgesundheitsministeriums: "Personen ab 12 Jahren müssen grundsätzlich bei Einreise über ein negatives Testergebnis, einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis verfügen." Und etwas später im Umkehrschluss: "Kinder unter 12 Jahren sind von der Nachweispflicht befreit."

Müssen Kinder nach der Einreise in Quarantäne?

Anders sieht es bei der Quarantäne aus, die in den amtlichen Dokumenten synonym auch als Absonderungspflicht bezeichnet wird. Grundsätzlich gilt die zehntägige Absonderungspflicht für alle Einreisenden aus Hochrisikogebieten. Geimpfte und Genesene sind von der Quarantänepflicht befreit, sobald sie ein entsprechendes Dokument vorgezeigt haben.

Kinder, die in der Regeln noch nicht geimpft sind, müssen in Quarantäne, die aber nach fünf Tagen endet. Wörtlich heißt es beim Bundesgesundheitsministerium: "Für Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, endet die Absonderung fünf Tage nach der Einreise automatisch." Für alle nicht Geimpften oder nicht Genesenen ab zwölf Jahren gilt, dass man die Quarantänepflicht frühestens fünf Tage nach der Einreise beenden kann, sofern man einen erneuten negativen Testnachweis erbringt.

Auch eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums bestätigte auf MZ-Nachfrage noch mal ausdrücklich, dass sich "Kinder jeglichen Alters" nach einem Voraufenthalt in einem Hochrisikogebiet in Quarantäne begeben müssen. "Es gelten dieselben Regeln wie für Erwachsene", so die Sprecherin.

Zusammengefasst

Kinder von 0 bis 11 müssen keinen Test machen, aber bei Einreise für fünf Tage in häusliche Quarantäne. Kinder ab 12 Jahren müssen - sofern sie nicht geimpft oder genesen sind - vor der Einreise einen Negativtest vorzeigen und anschließend in eine zehntägige Quarantäne. Diese kann ab dem fünften Tag durch einen erneuten Negativtest frühzeitig abgebrochen werden.

Die früher in bestimmten Fällen relevante Altersschwelle von sechs Jahren spielt bei den neuen Einreiseregeln keine Rolle mehr. Das bei diesen und anderen Bestimmungen entscheidende Alter ist jetzt die Vollendung des 12. Lebensjahrs.

Die Erläuterungen des Bundesgesundheitsministeriums finden Sie auf dieser Website. Den Gesetzestext der bundesweit einheitlich geltenden Corona-Einreiseverordnung finden Sie unter diesem Link im Bundesanzeiger. /tg