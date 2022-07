Und wieder beginnt eine Streikwoche am Flughafen von Palma de Mallorca. Das spanische Kabinenpersonal von Ryanair will von Dienstag (12.7.) bis Freitag die Arbeit niederlegen. Bisher hat das für den Flugverkehr in Palma de Mallorca allerdings nur wenige Auswirkungen, aktuell (Stand 8.30 Uhr) ist am Dienstag nur ein Ryanair-Flug um 14.30 Uhr nach Madrid gestrichen.

Außerdem wird mit Verspätungen bei vielen Flügen zu rechnen sein. Für den Flug nach Berlin-Brandenburg, der eigentlich für 9.20 Uhr angesagt ist, sind mehr als drei Stunden Verspätung angesagt. Er soll erst um 12.35 Uhr abheben. Allerdings sollten Passagiere bei angekündigten Verspätungen möglichst trotzdem pünktlich am Flughafen erscheinen. Verhandlungen um Tarifvertrag bisher nicht gefruchtet Das spanische Kabinenpersonal bei Ryanair will mit dem Streik einen Tarifvertrag durchsetzen. Nachdem nach sechs Streiktagen in der Zeit vom 24. Juni bis 2. Juli, keine Einigung zustande kam, geht es jetzt im Juli weiter. Zuletzt hatten die Gewerkschaften USO und SITCPLA die weiteren geplanten Streiktermine an spanischen Flughäfen bekannt gegeben: 12., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27. und 28. Juli. Dass trotz der vielen Streiktage bisher weitgehend Normalität herrscht, liegt an einer Entscheidung des spanischen Verkehrsministeriums über den Mindestbetrieb. Bei Ryanair müssen 73 Prozent der Inlandsflüge und 56 Prozent der internationalen Verbindungen stattfinden. Auch andere Airlines müssen trotz Streiks die meisten Flüge weiterhin anbieten. Bei Easyjet wird unterdessen ebenfalls weiter gestreikt. Die nächsten Termine sind am 15., 16., 17., 29., 30. und 31. Juli.