Gesetzliche Feiertage auf Mallorca 2019: alle Termine auf einen Blick

Die balearische Landesregierung hat die gesetzlichen Feiertage auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln für das Jahr 2019 festgelegt. Dabei handelt es sich um zehn spanienweite und zwei regionale Feiertage. Hinzu kommen dann noch zwei weitere Feiertage, die jede Gemeinde auf Mallorca festlegen kann, etwa zu den örtlichen Patronatsfesten.

Dem Beschluss des Kabinetts vom Freitag (16.3.) liege eine Einigung mit Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgebern zugrunde, heißt es in einer Pressemitteilung. An den Tagen bleiben Behörden und Geschäfte geschlossen, sofern es sich nicht um verkaufsoffene Feiertage handelt. In Tourismuszonen dürfen Geschäfte auch an Feiertagen öffnen, Ausnahmen gelten zudem für kleine Läden.



Im Jahr 2019 gelten folgende gesetzliche Feiertage auf Mallorca:

1. Januar: Neujahr (Dienstag)

1. März: Balearen-Tag (Freitag)

18. April: Gründonnerstag

19. April: Karfreitag

22. April: Ostermontag

1. Mai: Tag der Arbeit (Mittwoch)

15. August: Mariä Himmelfahrt (Donnerstag)

12. Oktober: Nationalfeiertag (Samstag)

1. November: Allerheiligen (Freitag)

6. Dezember: Verfassungstag (Freitag)

25. Dezember: 1. Weihnachtsfeiertag (Mittwoch)

26. Dezember: 2. Weihnachtsfeiertag (Donnerstag)



