Donald Trump steht als Vogelscheuche im Garten von Michael Douglas auf Mallorca

Da ist keine Verwechslung möglich: Auf seiner Finca auf Mallorca verkauft Schauspieler Michael Douglas den US-Präsidenten Donald Trump als Vogelscheuche. "Noch nie waren die Gemüsebeete an s'Estaca so gut geschützt wie jetzt. Der mächtigste Mann der Welt wurde damit beauftragt, die Vögel zu verscheuchen, die die Samen picken wollen", spottet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Die Vogelscheuche sieht ihrem Original so ähnlich, dass man glauben könnte, der US-Präsident persönlich stünde tatsächlich mit ausgebreiteten Armen schützend vor dem Gemüsebeet. Und seine in der Wind wehende Perücke und die mit Sternen und Streifen geschmückte Krawatte haben ihre abschreckende Wirkung anscheinend nicht verfehlt, wie man an denen in der Mallorca-Sonne gereiften Tomaten erkennt.

Douglas, der Mallorca zusammen mit seiner Ex-Frau Diandra Luke entdeckte, kaufte das ehemalige Anwesen des Erzherzog Ludwig Salvator im Jahr 1989. Später kaufte er das Anwesen Costa Nord in Valldemossa, das später von der Balearen-Regierung übernommen wurde. Nach der Scheidung im Jahr 2000 einigten sich Douglas und Luke, dass Anwesen s'Estaca getrennt weiter zu nutzen. Später sollte sie verkauft werden. 2014 lag der Preis noch bei 50 Millionen Euro. Inzwischen ging das prominente Paar auf 36,5 Millionen herunter. /tg