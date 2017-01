Schnee auf Mallorca jetzt auch auf Meereshöhe möglich

Ein bisschen Schnee am Samstag (14.1.) in Sóller

Mallorca muss sich auf einen von Nordspanien her anrückenden ungewöhnlichen Kälteeinbruch einstellen. Am Dienstag (17.1.) sinkt die Schneefallgrenze auf Meereshöhe, und es ist durchaus möglich, dass es an Stränden schneit. Die Wahrscheinlichkeit liegt am Mittag bei 95 Prozent. Am Samstag hatte es erstmals in diesem Winter auf der Insel geschneit, vor allem im Raum Sóller.

Der Nordwind polaren Ursprungs weht mit bis zu 85 Stundenkilometern, die Wellen türmen sich besonders hoch auf. Deswegen gilt im Norden, Nordosten und Osten Warnstufe Orange und im windgeschützteren Süden Warnstufe Gelb. Die Temperaturen erreichen am Tag lediglich 8 Grad, nachts sinken sie im Flachland auf den Gefrierpunkt herab, im Gebirge gibt es Frost.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen wieder etwas, die Schneefallgrenze geht auf 300 Meter hoch. Es wird mit ergiebigen Niederschlägen gerechnet. Auch an diesem Tag gelten auf Mallorca die Warnstufen vom Dienstag in den gleichen Regionen.

Es soll bis zum Wochenende windig und nass bleiben. Füd den Sant-Sebastià-Feiertag am Freitag und die Revetlla davor bedeutet das nichts Gutes. /it