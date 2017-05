6.000 Euro Strafe für Ferienvermietung von Sozialwohnung in Palma

Sozialwohnungen in Sa Gerreria.

Sozialwohnungen in Sa Gerreria. Foto: Ramon

Das balearische Tourismusministerium hat den Eigentümer von drei Sozialwohnungen in Palmas Altstadtviertel sa Gerreria wegen illegaler Ferienvermietung mit einer Geldbuße in Höhe von 6.000 Euro belegt. Die Inspektoren sahen es als erwiesen an, dass die Immobilienfirma eines der Apartments touristisch vermarktete und damit gegen die geltende Gesetzgebung verstieß. Hinsichtlich der beiden anderen Apartments wird nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" weiter ermittelt.

Bislang ist die touristische Vermarktung von Apartments in Mehrfamilienhäusern auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln nicht erlaubt. Im Fall der Sozialwohnungen ist die Ferienvermietung zudem ausdrücklich verboten. Nachdem das "Diario de Mallorca" Anfang Mai über den Fall berichtet hatte, waren die Angebote von den Portalen Airbnb und Booking entfernt worden.

Der Entwurf für ein neues Gesetz zur Ferienvermietung, das vor kurzem ins Balearen-Parlament eingebracht worden ist, sieht weit höhere Strafen für illegale Ferienvermietung vor. Die touristische Vermietung von Apartments soll zwar prinzipiell erlaubt werden, vorgesehen sind aber zahlreiche Einschränkungen und Auflagen. /ff