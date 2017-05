Erst Hitze und Sonne, doch Regen ist im Anmarsch

Empfehlung an die MZ-Leser: Badehose einpacken und ab zur Cala Romántica, hier am Freitagnachmittag (26.5.) bei Traumwetter.

Empfehlung an die MZ-Leser: Badehose einpacken und ab zur Cala Romántica, hier am Freitagnachmittag (26.5.) bei Traumwetter. Foto: MZ-Webcam

Wer auf Mallorca an den Strand möchte, sollte das besser an diesem Wochenende (27./28.5.) machen. Denn noch lacht die Sonne vom Himmel und es sind 30 Grad und mehr drin - und das trotz des zuweilen böigen Ostwinds. Nachts muss man nicht mehr frösteln, es ist nicht mehr so kalt wie noch in den letzten Tagen: Unter 16 bis 17 Grad fallen die Werte nicht.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Wer ins Meer möchte, sollte bedenken, dass die Wassertemperatur nicht überall gleich ist: Während das Wasser an der Playa de Palma schon 23 Grad hat, sind es am Muro- und am Es-Trenc-Strand nur 21 Grad und in Sant Elm sogar lediglich 20 Grad. Was für eine Temperatur das Meerwasser gerade wo hat, sehen Sie hier.

Am Dienstag soll die Wetterlage jedoch ganz anders aussehen: Die Insel wird laut den Meteorologen von Aemet von einem Tiefdruckgebiet erreicht, das - man glaubt es kaum - mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent Regen bringt.

Diese nasse Phase, während der die Werte unter 30 Grad bleiben, soll allerdings nur zwei Tage dauern, wobei der Mittwoch trockener als der Dienstag ausfallen soll. Danach stellt sich laut der Prognose der Wetterfrösche wieder das gewohnte Sonnenwetter ein.

Auf der Karte sehen Sie, wo es am Freitag (26.4.) auf den Balearen wie warm war:





/it