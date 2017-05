Neues Mülltrennsystem für Palmas Innenstadt

In Palmas Stadtvierteln Calatrava, Monti-sion und Sindicat hat am Montag (29.5.) ein neues System der Mülltrennung begonnen. Die Bürger sind ab sofort dazu verpflichtet, den Abfall abends in getrennte Container zu sortieren. Diese stehen den Anwohnern zwischen 19 und 23 Uhr zur Verfügung und werden anschließend abgeholt. Wie schon in vielen anderen Orten auf Mallorca werden nun je nach Wochentag unterschiedliche Wertstoffe abgeholt.

Die Stadtwerke Emaya werden die bisherigen Container abbauen und dafür die mobilen nur zu den Abendstunden aufgestellten Behälter einsetzen. Während der Hauptverkehrszeiten stünden die Container auf diese Weise nicht mehr im Weg. Das System ersetzt das gescheiterte Vorhaben großer Absaugrohre, die in Palmas Innenstadt für viel Geld installiert wurden, aber nie richtig funktionierten. /tg