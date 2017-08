Hitze auf Mallorca: Glühend heiße Nächte auf Mallorca ...

Kaum auszuhaltene Hitze auf Mallorca. Während die Insel seit Tagen bei Temperaturen um die 40 Grad vor sich hinköchelt, heizen sich jetzt auch die Nächte richtig auf. Am frühen Donnerstagmorgen (3.8.) lagen die Temperaturen schon deutlich über 30 Grad. Die Tiefsttemperatur am Mittwoch lag an der Wetterstation Portopí in Palma bei 29 Grad. Als "tropische Nächte" bezeichnen Meteorologen Tiefsttemperaturen von über 20 Grad. Für Werte um die 30 Grad fehlen ihnen die Worte. Wie wäre es mit "glühende Nächte"?

41 Grad in Sóller

Von der Hitze am Tag ganz zu schweigen. Die Höchstwerte lagen in Sóller am Mittwoch bei 41 Grad. Aber auch im Rest der Insel führten Temperaturen von teilweise über 40 Grad zusammen mit der Luftfeuchtigkeit ortsweise zu einer gefühlten Temperatur von 44 Grad, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" analysiert. Viele vorläufige Daten weisen darauf hin, dass in den vergangenen Tagen mehrere Hitzerekorde gebrochen wurden. Allerdings müssen die Zahlen erst bestätigt werden. Ein vom Wetterdienst getwittertes Foto zeigt, dass die Temperatur ortsweise selbst nachts bei deutlich über 35 Grad lag. Die teilweise ansteigenden Temperaturen in der Nacht haben mit wechselnden Luftschichten zu tun. Wenn sich die Daten bestätigen sollten, brächen sie alle Rekorde, erklärte der Sprecher des Wetterdienstes Aemet für die Baleraen, Bernat Amengual. Bislang wurde die höchste Tiefsttemperatur in einer Nacht im Jahr 1999 gemessen und lag bei 28,1 Grad. Ansonsten sei der Monat Juli nicht rekordverdächtig: "Die Temperaturen lagen nur ein Grad über dem Durchschnitt", erklärt Amengual. Die ungewöhnlich heißen Tage seien erst am 27. Juli über die Insel hereingebrochen. Seitdem liegen die Höchstwerte zwischen 5 und 8 Grad und die Tiefstwerte 6 bis 7 Grad über dem Durchschnitt.

Die Hitze bleibt: Warnstufe Orange bis Samstag

Unterdessen hat das Wetteramt die Hitzewarnung erneut verlängert. Bis einschließlich Samstag (5.8.) gilt in Teilen der Insel die Warnstufe Orange: am Donnerstag und Freitag eher im Norden und in der Inselmitte, am Samstag eher an der Südküste. Aber auch der Rest der Insel bleibt von der Hitze nicht verschont. Hier gilt mindestens die Warnstufe Gelb.



Die Höchstwerte bleiben am Donnerstag und Freitag knapp unter 40 Grad. Die Nächte bleiben tropisch warm oder "glühend" heiß. Der Wind bleibt aus. Erst am Sonntag (6.8.) sollen sich zumindest die Tagestemperaturen leicht abkühlen. Regen ist vorerst nicht in Sicht.