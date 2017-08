Erst am Sonntag knackt Mallorca wieder die 30-Grad-Marke

Ein paar Wolken und Höchsttemperaturen unter der 30-Grad-Marke: Das Wetter am Samstag (12.8.) auf Mallorca lässt nochmal durchschnaufen, bevor es wieder richtig heiß wird. Die Höchstwerte liegen zunächst bei 28 Grad in Palma de Mallorca und Sa Pobla, bei 26 Grad in Felanitx im Südosten von Mallorca und bei nur 24 Grad in Escorca im Tramuntana-Gebirge. Vereinzelt kann es regnen, die Wolken werden aber im Laufe des Tages weniger.

Am mildesten bleibt es in der Nacht mit 20 Grad in Felanitx, in Palma de Mallorca dagegen gehen die Werte bis auf 15 Grad herunter, in Escoca auf frische 12 Grad.

Wetter: Vorhersage für die kommenden Tage

Am Sonntag werden auf Mallorca dann wieder bis zu 32 Grad in Palma de Mallorca erreicht, 30 Grad im Inselinnern und 26 Grad im Südosten. Der Himmel ist meist klar. Der Wind kann an der Küste im Tagesverlauf auffrischen. Zu Wochenbeginn wird es dann wieder heißer, am Dienstag erwartet der spanische Wetterdienst Werte bis zu 36 Grad auf Mallorca. /ff