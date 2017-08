Schon wieder Hitzealarm für Mallorca angekündigt

Nach der willkommenen Abkühlung der vergangenen Tage steigen die Temperaturen auf Mallorca langsam aber sich wieder an. Wetterdienst Aemt hat in weiser Voraussicht sogar bereits Hitzealarm für Dienstag angekündigt.

Der Sonntag (13.8.) erweist sich als angenehmer Hochsommertag mit einem weitgehend wolkenlosen Himmel. Erstmals wurde wieder die 30-Grad-Marke geknackt: In Sa Pobla dürfte es im Laufe des Tages bis zu 31 Grad warm werden.

Für Montag (14.8.) kündigen sich einige Wolken an, doch es bleibt trocken. Tagsüber steigen die Temperaturen in Palma auf 33 Grad. Über schlaflose Sommernächte, wie Mallorca sie in der vorletzten Woche erlebt hat, muss man sich aber noch keine Sorgen machen: Nachts kühlt es auf 19 Grad ab.

Am Dienstag (15.8.) wird es drückender. Zwar weht ein Ostwind über die Insel, dennoch werden bis zu 36 Grad erwartet. Für Wetterdienst Aemet Anlass, die erste Hitzewarnstufe (gelb) auszurufen. Zudem dürfte viel Staub in der Luft liegen.

Wetter: Vorhersage für die kommenden Tage

Am Mittwoch ändert sich an der Temperatur nicht viel, der Himmel klart aber weitgehend auf – der perfekte Tag für einen Strandtag unterm Sonnenschirm also. Zumindest für die, die's heiß mögen. /somo