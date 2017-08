Die Bullenhitze kehrt mit Macht nach Mallorca zurück

Die Extremhitze auf Mallorca stellt sich nach ein paar Tagen Pause erneut auf Mallorca ein. Nach fast noch angenehmen 34 Grad am Montag (14.8.) steigen die Temperaturen am Feiertag Mariä Himmelfahrt wieder auf 37 Grad. Deswegen gilt dann im Süden und Südosten sowie in der Mitte der Insel Warnstufe Gelb. Am Donnerstag sind sogar 38 Grad drin. Nachts wird es nach knapp einer Woche Verschnaufpause ebenfalls wieder deutlich wärmer. Nach 21 Grad in der Nacht zum Dienstag geht es zum Ende der Woche hin auf 23 Grad hoch.



Rot, Orange, Gelb: Die Warnstufen des Wetterdienstes

Die ganzen Tage über scheint die Sonne von einem fast wolkenlosen Himmel, der Wind weht eher schwach. Erst zum Wochenende (19./20.8.) hin sinken die Höchsttemperaturen wieder auf Normalwerte um 30 Grad.

Ein Bad im Meer wird nicht so recht Abkühlung verschaffen: Die Temperatur des Wassers beträgt an fast allen großen Stränden der Insel bereits 27 bis 28 Grad. /it