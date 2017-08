Anschlag in Barcelona: Fahrzeug rast in Menschenmenge

Ein Lieferwagen ist im Zentrum von Barcelona auf dem spanischen Festland in eine Menschenmenge gerast. Die Rede war am frühen Donnerstagabend (17.8.) in spanischen Medien von mindestens zehn Toten und mehr als 20 Verletzten. Die Polizei geht nach Angaben von "El País" von einem Terroranschlag aus. Das Fahrzeug habe auf der Touristenmeile La Rambla mehr als einen halben Kilometer zurückgelegt.

Das Fahrzeug erfasste die Menschenmenge kurz nach 17 Uhr auf der Plaza Catalunya. In Folge kam es zu einer Panik. Rettungskräfte versorgten die Verletzten. Die Geschäfte schlossen, das Gebiet wurde von der Polizei abgesperrt, auch Metro und Eisenbahn in dem Gebiet stellten den Betrieb ein. Die Polizei forderte dazu auf, das Gebiet um die Plaza Catalunya zu meiden.

Bei dem Fahrer des Lieferwagens soll es sich um einen 1,70 Meter großen Mann mit weißem Hemd handeln. Nach Informationen der Zeitung "El País" sollen sich zwei Männer in einer Bar verschanzt haben.

Der Inselrat auf Mallorca verurteilte den Anschlag und erklärte sich mit den Angehörigen der Opfer solidarisch. Man stehe Barcelona mit allen Sicherheits- und Notfallkräften zur Seite, heißt es in einer Pressemitteilung. Ähnlich äußerte sich die balearische Landesregierung in einer Pressemitteilung am Abend. Man stehe der katalanischen Bevölkerung zur Seite: "Der barbarische Terror wird niemals die Kraft der freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft besiegen." Der balearische Tourismusminister verurteilte den Anschlag per Twitter und äußerte seine Besorgnis. /ff