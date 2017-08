Perfektes Sommerwetter am Wochenende

Die jüngste Hitzewelle ist vorbei. Balearenbewohner wie Urlauber können sich auf ein sonniges Wochenende mit angenehm warmen Temperaturen auf Mallorca freuen. Am Samstag erreichen die Temperaturen laut staatlicher Wetteragentur Aemet bei weitgehend wolkenfreiem Himmel in Palma 31 Grad, im Osten der Insel 28 Grad. Nachts geht es auf 21 Grad in Palma und 17 Grad in Escorca runter.

Am Sonntag bietet sich ein ähnliches Panorama, die Temperaturen bleiben gleich oder gehen um ein, zwei Grad zurück. Auch hier soll es weitgehend wolkenfrei bleiben. So wie es ausschaut, soll es Anfang der Woche so weitergehen. /pss