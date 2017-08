Stadtstrand von Palma de Mallorca verliert Gütesiegel

Am Stadtstrand Can Pere Antoni von Palma de Mallorca weht seit Dienstagmorgen (22.8.) keine blaue Flagge mehr. Die Fahne, die den Strand als qualitativ und sicher auszeichnet, musste abgenommen werden - zu groß sei die Umweltverschmutzung durch halbverbrannten Plastikmüll, der immer wieder in Can Pere Antoni angeschwemmt wird, heißt es bei der für die Blauen Flaggen zuständigen Stiftung für Umwelt- und Verbraucherschutz.

Auslöser für den "Fahnenklau" war die Umweltschutzgruppe Gob gewesen. Sie hatte darauf gepocht, dass Behörden die Situation auf ihre Umweltbeeinträchtigung hin prüfen - und recht behalten. Laut dem Rathaus von Palma de Mallorca handelt es sich zwar um "Ausnahmen", die mit den Arbeiten zur Erweiterung des Hafens in Palma zusammenhingen, von wo aus das Plastik angespült werde. Die spanischen Vereinigung für Umwelt- und Verbraucherschutz, die das Gütesiegel jährlich verleiht, stimmte dem Gob jedoch zu. "Die Informationen und die eingegangenen Beschwerden von Bürgern zeigen, dass der Strand derzeit nicht alle Qualitätskriterien erfüllt."

Damit bleiben Mallorca nur noch 31 Strände, an denen die Blaue Flagge weiterhin weht. /somo