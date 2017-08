Ein bisschen deutscher Sommer auf Mallorca

Der Himmel über Port de Pollença war am Mittwoch (30.8.) von Wolken bedeckt.

Dem Hochsommer auf Mallorca geht erstmal die Puste aus. Mit Wolken und einer leichten Brise aus nordöstlicher Richtung klingt der Mittwoch (30.8.) aus, ein Schlechtwetter-Intermezzo beginnt.

Ein Strandbesuch ist am Donnerstag nicht ratsam. Es soll den ganzen Tag regnen. Ortsweise werden die Schauer von Gewittern begleitet. Das Thermometer soll laut dem spanischen Wetterdienst Aemet am Donnerstag (31.8.) nur ortsweise die 30-Grad-Marke knacken, zum Beispiel in Palma de Mallorca.

Ab den Mittagsstunden nimmt der Wind aus nördlicher Richtung zu. In der Nacht bleibt es bei Tiefsttemperaturen zwischen 18 und 23 Grad mild. /rp