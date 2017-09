Blitz schlägt ins Kirchendach in Artà auf Mallorca ein

Die Feuerwehr begutachtete den Schaden am Kirchendach.

Die Feuerwehr begutachtete den Schaden am Kirchendach. Foto: Biel Capó

Einer von den rund 70 Blitzen, die am Sonntag (10.9.) über Mallorca niedergegangen sind, ist in die Kirche von Artà eingeschlagen. Dabei ist am Dachgiebel schwerer Schaden entstanden. Der Blitz traf gegen 12.30 Uhr einen der beiden Giebeltürme der Kirche aus dem 16. Jahrhundert und beschädigte das Dach, wie Gemeindepfarrer Joan Servera bestätigte.

Die planmäßig vorgesehene Messe war wegen Feierlichkeiten in dem Ort verschoben worden. Aufgrund des schlechten Wetters war niemand auf der Straße oder in der Kirche, sodass niemand zu Schaden kam. Das Kirchendach und das Türmchen waren erst in den vergangenen Monaten erneuert worden.

Die ersten schweren September-Gewitter hatten in der vergangenen Woche zu Verkehrschaos auf den Straßen der Insel geführt. Auch am Flughafen Palma de Mallorca kam es durch die plötzlichen Wasserfluten zu Verzögerungen und Behinderungen. /tg