Inselrat will Bauarbeiten des zweiten Autobahnrings vorantreiben

An der Baustelle baut schon seit über einem Jahr niemand mehr.

An der Baustelle baut schon seit über einem Jahr niemand mehr. Foto: DM

Der Inselrat Mallorca will weiter Druck machen, um die seit über einem Jahr stagnierenden Bauarbeiten des zweiten Autobahnrings zu beschleunigen. Das erklärte die Verkehrsdezernentin Mercedes Garrido am Montag (25.9.) Dem beauftragten Unternehmen wolle man eine weitere Frist von 15 Monaten gewähren und dafür Sorge tragen, dass die gestoppten Arbeiten so schnell wie möglich wieder aufgenommen würden.

Dazu müssen zunächst die Wogen geglättet werden. Denn im vergangenen Jahr hatte der Inselrat aufgrund der Verzögerungen versucht, das beauftragte Unternehmen loszuwerden und das Projekt neu auszuschreiben. Die Inselbehörden hatten der Firma grobe Fehlplanung vorgeworfen. Das drei Kilometer lange Teilstück zwischen Son Ferriol und der Auffahrt Coll d'en Rebassa der Flughafenautobahn sollte bereits im April 2016 fertiggestellt werden. Trotz der Verzögerungen verbot ein Schiedsgericht dem Inselrat, das Projekt neu auszuschreiben, sodass sich die Behörden nun mit dem beauftragten Unternehmen zusammenraufen muss. /tg