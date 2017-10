Restaurant-Dach in Magaluf eingestürzt

Sicherheitskräfte inspizierten das eingestürzte Dach in Magaluf auf Mallorca

Am "britischen Ballermann" in Magaluf im Südwesten von Mallorca ist am Samstagmorgen (30.9.) das Dach eines Restaurants zusammengebrochen. Wie die Rettungskräfte mitteilten, war man zunächst davon ausgegangen, dass eine Frau unter den Trümmern vergraben sein könnte.

Wie Inselmedien berichten, hatte ein Augenzeuge in einem angrenzenden Hotel ausgesagt, dass das Restaurant zwar zum Zeitpunkt des Unglücks geschlossen war, dort jedoch jeden Morgen eine Reinigungskraft arbeite. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr von Mallorca eilten zum Unglücksort. Schnell konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Weder die Frau noch andere Mitarbeiter befanden sich in den Räumlichkeiten.

Jetzt muss ermittelt werden, wie es dazu kommen konnte, dass sich die Holzdecke plötzlich löste. /somo