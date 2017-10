19-Jähriger bei Gasexplosion in Santa Ponça verletzt

Bei einer Gasexplosion in einer Wohnung in Santa Ponça im Südwesten von Mallorca ist am Sonntag (1.10.) ein 19-jähriger Mann schwer verletzt worden. Mit Verbrennungen am Oberkörper, im Gesicht und an den Armen wurde er ins Krankenhaus transportiert.

Die Explosion ereignete sich um 16.45 Uhr im ersten Obergeschoss des Carrer Orient in dem zur Großgemeinde Calvià gehörenden Ortsteils Santa Ponça. Nachbarn verständigten den Notruf. Feuerwehr, Guardia Civil und Ortspolizei fuhren zum Ort des Unglücks.

Die Feuerwehr löschte den von der Explosion ausgelösten Brand und untersuchte die Wohnung. Als Brandursache wurde zunächst ein defekter Durchlauferhitzer vermutet. Später fanden die Ermittler der Guardia Civil insgesamt sechs Butangasflaschen in drei verschiedenen Räumen, die die Explosion ausgelöst haben könnten. /tg