Abwasserprobleme sorgen für Badeverbot an Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni

Am Mittwoch (4.10.) wehte die rote Flagge.

Am Mittwoch (4.10.) wehte die rote Flagge. Foto: DM

Bereits zum fünften Mal in diesem Jahr ist am Mittwoch (5.10.) wegen Verunreinigung des Meerwassers der beliebte Strand Can Pere Antoni von Palma de Mallorca für Badegäste gesperrt worden. Nach den heftigen Regenfällen vom Vortag war wegen überlaufender Abwasserkanäle Schmutzwasser ins Meer gelaufen.

Hintergrund: Kampf der trüben Brühe

Das Problem besteht in den überlasteten Anlagen von Palmas Stadtwerken Emaya. Nach starken Regenfällen reichen die Kapazitäten nicht aus, und das Regenwasser vermischt sich mit Abwässern aus den Haushalten. Für die kommenden Jahre sind umfangreiche Investitionen geplant, um die Kanalisation zu modernisieren. /tg