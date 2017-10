Palma de Mallorca kämpft gegen "Kloaken-Monster"

Eines der zahlreichen "Kloaken-Monster" aus der Kanalisation in Palma de Mallorca

In Palma de Mallorca häufen sich die Beschwerden über verstopfte Abflussrohre. Schuld daran sind den Stadtwerken Emaya zufolge meist die unzähligen Papiertaschentücher, die in den Toiletten hinuntergespült werden.

Das "Kloaken-Monster" nennen die Mitarbeiter die klebrige Masse aus aufgeweichten Tüchern, die sich häufig zu großen Klumpen zusammenfügen und für sieben von zehn Störungen in der Kanalisation verantwortlich sind. Rund 1.000 Tonnen davon müssen jährlich entfernt werden. Ebenfalls als Verstopfer bekannt: Damenbinden, Tampons und Wattestäbchen.

"Die Probleme, die dadurch verursacht werden, steigen. Sowohl in den Leitungen als auch in den Kläranlagen", betonen Sprecher der Stadtwerke und rufen die Bevölkerung dazu auf, ihr Verhalten zu ändern. Allein Toilettenpapier dürfe in der Kloschüssel heruntergespült werden, alle anderen nichtorganischen Abfälle sollten separat im Hausmüll entsorgt werden. /somo