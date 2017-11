Haftverlegung: Disco-König Cursach kehrt nach Mallorca zurück

Bartolomé Cursach sitzt seit März in Untersuchungshaft.

Der wegen mutmaßlicher Korruption und anderer Straftaten in Untersuchungshaft sitzende Bartolomé Cursach - der sogenannte Disco-König von Mallorca - wird wieder in ein Gefängnis auf der Insel verlegt. Das Gericht gab einer Beschwerde der Verteidigung statt, die sich gegen die Verlegung von Cursach in eine Haftanstalt nach Alicante richtete.

Gleichzeitig lehnte der Ermittlungsrichter Manuel Penalva eine Freilassung des Verdächtigen erneut ab. Seit der Anordnung der Untersuchungshaft - im März 2017 - habe sich an der Flucht- und Verdunkelungsgefahr nichts geändert, so der Richter in der Begründung. /tg