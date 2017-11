Nasses und kühles Schmuddelwetter im Anmarsch

Wolken und Sonne am Dienstagvormittag (28.11.) in Can Pastilla.

Wolken und Sonne am Dienstagvormittag (28.11.) in Can Pastilla. Foto: MZ-Webcam

Mallorca steht vor einem spürbaren Kälteeinbruch. Nach Ankunft eines Regengebietes am Mittwoch (29.11.) sinkt die Tageshöchsttemperatur von fast 20 Grad auf nur noch 15 Grad am Donnerstag. Nachts fallen die Werte von derzeit noch 8 bis 9 Grad auf fast frostig-kalte 2 Grad am Freitag.

Zunächst weht dazu ein starker bis stürmischer Nordostwind, der im Verlauf der Woche dann auf West dreht. Nach ergiebigen Regenfällen am Mittwoch kann es bis zum Ende der Woche immer mal Schauer geben, die Schneefallgrenze sinkt auf nur noch 500 Meter am Freitag.

Es ist nicht abzusehen, dass es in Bälde wieder milder werden könnte: Auch am Wochenende soll es am Tag mit 14 bis 15 Grad kühl sein. Dann soll auch ein kalter Nordwind wehen. /it