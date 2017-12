Hoteliers an der Playa de Palma planen neue Initiative gegen Sauftourismus

Die Vereinigung der Hoteliers an der Playa de Palma hat auf einer Versammlung einen neuen Aktionsplan gegen Exzesse von Mallorca-Urlaubern beschlossen. Man werde zusammen mit Anwohnerverbänden in Can Pastilla und der Playa de Palma eine Arbeitsgruppe bilden, die eine Strategie erarbeiten werde, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag (11.12.).

Zu den geplanten Maßnahmen gehöre, zusammen mit dem Rathaus von Palma de Mallorca neue Benimmregeln zu erarbeiten, um das Verhalten von Uraubern, das dem Image des wichtigsten Urlaubsgebiets auf Mallorca schade, besser ahnden zu können. Zudem sind häufigere Treffen mit Rathausverantwortlichen zu den Themen Sicherheit und Sauberkeit geplant. Weiter konkretisiert wurden die Pläne in der Pressemitteilung allerdings noch nicht.

Die Hoteliersvereinigung verweist auf die massiven Investitionen der Hoteliers, um das in die Jahre gekommene Urlaubsgebiet der Playa de Palma zu modernisieren und den Qualitätstourismus zu stärken. So seien bislang 43 Hotels an der Playa de Palma mit insgesamt mehr als 15.000 Gästebetten modernisiert worden. Diese Initative sei nicht vereinbar mit "bestimmten Freizeit-Angeboten", die den Sauftourismus bewerben, heißt es.

Im vergangenen Sommer hatte es wieder mehrfach Probleme mit Exzessen gegeben, darunter etwa einer Prügelei, die sich in den sozialen Netzwerken viral verbreitete. Mehrfach haben Politiker in der Vergangenheit harte Hand gegen den Sauftourismus angekündigt. /ff