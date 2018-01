Teile der Bauarbeiten an der Promenade Port de Pollença bald abgeschlossen

Fortschritt am Port de Pollença: Die Arbeiten an der Promenade gehen wie geplant voran, der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr von Enginyer Roca und der Avenida París soll Mitte Februar freigegeben werden.

Im Hafengebiet werden bereits die Pflastersteine verlegt, in gut zwei Wochen sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Als nächstes steht der Bau eines Radfahrweges an. Außerdem soll die Mauer am Standabschnitt hergerichtet werden . Ab Mai soll dann auch eine Verkehrsberuhigung an der Promenade in Kraft treten.

Das Bauprojekt befindet sich bereits in der zweiten Phase, 2,1 Millionen Euro werden hier investiert. /lk