Gewalttat in Costa d´en Blanes: Junger Mann gesteht Mord an Stiefvater auf Mallorca

Neue Details zur tödlichen Familientragödie, die am Freitag Mallorca erschütterte. Der von der Polizei am Tatort festgenommene 25-Jährige hatte unmittelbar nach dem Messerangriff auf seine Mutter und seinen Stiefvater per Telefon der Rettungsleitstelle 112 die Tat gestanden. Bei der Attacke am Donnerstagabend (11.1.) in Costa d'en Blanes starb der Angegriffene, seine Lebensgefährtin und Mutter des Täters wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach dem Notruf traf die Polizei gegen 21.30 Uhr am Tatort ein. Anscheinend waren mehrere Räume des Hauses in der Gemeinde Calvià im Südwesten der Insel mit Blut verschmiert. Die Mutter konnte lebend, aber schwerverletzt ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert werden. Wegen der Stichwunden im Bauchbereich hatte sie viel Blut verloren. Ihr Zustand ist lebensbedrohlich. Ihr Lebensgefährte war bereits verstorben.

Der geständige junge Mann befand sich beim Eintreffen der Polizei unbewaffnet im Haus und wurde festgenommen. Es handelt sich um eine bei der Polizei als gewalttätig bekannte Person. Bereits 2013 wurde der Mann wegen eines Raubüberfalls in Magaluf festgenommen. Zwei Jahre später musste die Polizei wegen eines gewalttätigen Familienstreits anrücken und den Sohn in Gewahrsam nehmen. Bis 2016 durfte er sich deshalb seiner Mutter und ihrem Lebensgefährten nicht nähern. Die Guardia Civil ermittelt nun die weiteren Umstände des mutmaßlichen Mordes. /tg/jk