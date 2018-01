Frühlingshafte Januartage auf Mallorca

Wer sich auf die Sant-Sebastiá-Feiern in Palma de Mallorca freut, kann gelassen den nächsten Tagen entgegenblicken. Am Freitag (19.1.), der so genannten Revetla, bleibt es bei Temperaturen um 17 Grad und Wolken und Sonne den ganzen Tag über trocken. Dazu weht nur ein schwacher Wind. Die große nächtliche Konzert-Orgie im Zentrum von Palma können die Besucher bei 7 bis 8 Grad also getrost genießen. Am Donnerstag kann es örtlich etwas regnen, ansonsten bleibt es trocken.

Am Samstagvormittag (20.1.) steigt das Regenrisiko auf 40 Prozent, am Nachmittag bleibt es garantiert trocken. Und es wird mit 18 Grad noch etwas wärmer. Der Sonntag kommt bei fast 20 Grad und Sonne sowie Wolken geradezu frühlingshaft daher.

Dieses milde und trockene Wetter bleibt Mallorca auch in der neuen Woche erhalten. /it