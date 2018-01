Junger Mann auf Sant-Antoni-Feier in Manacor niedergestochen

Ein junger Mann ist während der Sant-Antoni-Feier in Manacor auf Mallorca Opfer einer Messerattacke geworden. Wie die Nationalpolizei berichtet, sei der Mann gegen ein Uhr nachts am Mittwoch (17.1.) in der Calle Córcega in Manacor aufgefunden worden - auf dem Boden liegend, blutend und mit einem Messer in der Brust.

Wie Freunde des Opfers später berichteten, habe der 22-Jährige ein Handy auf der Straße gefunden und aufgehoben, als dies zu klingeln begann. Wenig später sei eine Gruppe Jugendlicher dem Handyton folgend auf ihn zugekommen und habe ihn des Diebstahls beschuldigt. Laut der Zeugen sei eine Diskussion entfacht, bis einer der Jugendlichen ein Messer gezückt und es dem 22-Jährigen in die Brust gerammt habe. Die Täter flohen, die Freunde des Opfers verständigten Polizei und Rettungskräfte. Mit schweren Verletzungen musste der junge Mann ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und konnte schließlich den mutmaßlichen Messerstecher stellen. Er wurde festgenommen und wird nun verhört. /somo