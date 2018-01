Inselrat stellt Zonen-Regelung für Ferienvermietung auf Mallorca vor

Wo auf Mallorca dürfen Privatwohnungen an Urlauber vermietet werden? Diese Frage will der Inselrat am Freitag (19.1.) im Rahmen der Vorstellung der seit Langem erwarteten Zonenregelung beantworten. Die Landesregierung hatte zwar im vergangenen Jahr ein allgemeines Regelwerk zur Ferienvermietung beschlossen. Welche Gebiete jedoch für die Ferienvermietung in Frage kommen, muss der Inselrat festlegen. Das Ergebnis monatelanger Arbeit an der "zonificación" soll nun offiziell vorgestellt werden.

Erwartet wird, dass die Ferienvermietung in Gewerbegebieten sowie in Häusern in Naturschutzgebieten nicht erlaubt wird. Unterschieden werden sollen offenbar sieben Kategorien von Gebieten, die nicht mit den Gemeindegrenzen übereinstimmen müssen. Anschließend haben dann die Rathäuser ebenfalls ein Wörtchen mitzureden.

Der Inselrat hatte bereits in seinem Masterplan zur Ferienvermietung (PIAT) sechs Gebiete als „saturiert" eingestuft, nämlich Playa de Palma, Peguera, Santa Ponça, Palmanova-Magaluf, Cales de Mallorca sowie Cala Bona-Son Moro-s'illot. Wer bereits eine Lizenz hat, genießt in jedem Fall Bestandsschutz.

Grundlage für die Definitionen der Gebiete, in denen Privatwohnungen an Urlauber vermietet werden dürfen, ist das balearische Tourismusgesetz vom August vergangenen Jahres - ein komplexes und sperriges Regelwerk. Laut dem Gesetz können Apartments zwar erstmals zur Ferienvermietung zugelassen werden – unter Auflagen und in bestimmten Gebieten. Doch zunächst gilt ein bis zu einjähriges Moratorium. Das balearische Tourismusministerium nimmt derzeit keine neuen Anträge an.

Das neue Gesetz sieht insbesondere verschärfte Inspektionen vor. Des Weiteren geht die Landesregierung auf Grundlage des Regelwerks gegen Portale wie airbnb vor, die weiterhin Ferienwohnungen ohne offizielle Registrierungsnummer im Angebot haben - im Fall von Apartments kann es eine solche nicht geben, da sie bislang nicht offiziell als Ferienwohnungen zugelassen wurden.

Wesentlicher Bestandteil des neuen Gesetzes ist zudem die Begrenzung der Gästebettenzahl. Maximal bewilligt werden dürfen auf den Inseln 623.624 Plätze in touristischen Unterkünften aller Art. Auf Mallorca ist diese Zahl nun mit genau 435.707 gedeckelt, davon entfallen 300.127 auf Hotelbetten und 92.931 auf inzwischen 15.000 offiziell genehmigte Ferienhäuser. Für künftige Lizenzen sind noch 42.649 Gästebetten übrig. Langfristig sollen zudem 120.000 Hotel- und Gästebetten abgebaut werden. /ff

Hintergrund: Fragen & Antworten zur Ferienvermietung auf Mallorca