Phänomenales Wetter auf Mallorca am Sonntag und zum Wochenstart

Schon die Patronatsfeste in Palma standen in diesem Jahr wettertechnisch unter einem guten Stern. Es blieb trocken und mild. Aber es wird noch besser: Der Sonntag (21.1.) bringt auf ganz Mallorca wolkenlosen Himmel und nahezu T-Shirt-Temperaturen. Die Höchstwerte klettern in Palma und an der Ostküste bis an die 20 Grad hinauf, in den anderen Teilen bleibt es zwei, drei Grad kühler. Und in der Nacht gehen die Werte nicht in den einstelligen Bereich.

Die neue Woche beginnt so, wie das Wochenende aufgehört hat: Mit Sonne, Sonne und noch mehr Sonne. Auch am Montag wird so gut wie keine Wolke über Mallorca zu sehen sein, die Temperaturen schaffen es genauso hoch wie am Vortag. Nachts wird es ein wenig kühler, aber unter 9 Grad geht das Thermometer nicht.

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Und weil`s so schön ist, sieht auch der Dienstag noch einmal identisch aus. Hier und da zieht vielleicht eine kleine Schleierwolke über den Himmel, aber trocken bleibt es auf jeden Fall. Und auch am Mittwoch soll es laut erster Prognosen ähnlich schön aussehen.

Für Donnerstag sehen die Experten eine Eintrübung und über den Freitag hüllen wir an dieser Stelle lieber den Mantel des Schweigens. Bis dahin werden sich die Wettermodelle aber bestimmt auch noch mehrfach ändern. /jk