Helikopter-Einsatz nach Sturz aus zehn Metern in Puig de Ros

Die Guardia Civil auf Mallorca hat einen 62-Jährigen, der in Puig de Ros in der Gemeinde Llucmajor zehn Meter in die Tiefe gestürzt ist, mit dem Helikopter gerettet.

Zu dem Unfall war es am Dienstagmittag (23.1.) gekommen. Der Mann ging in der Urbanisation an der Südküste von Mallorca spazieren, als er einen Abhang hinunterstürzte und gegen Felsen schlug. Augenzeugen verständigten den Notfalldienst. Da sich das Gelände als schwer zugänglich erwies, schickte die Guardia Civil einen Helikopter mit einem Arzt an Bord.

Die Rettungssanitäter versorgten den Verunglückten, der sich schwere Verletzungen am Kopf und im Gesicht zugezogen hatte, zunächst vor Ort. Anschließend wurde er ins Landeskrankenhaus Son Espases nach Palma de Mallorca gebracht. /ff