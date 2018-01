Guardia Civil ermittelt nach Leichenfund in Gemeinde Capdepera

Die Guardia Civil hat nach einem Leichenfund in Cala Lliteres an der Nordostküste von Mallorca Ermittlungen eingeleitet. Da der Verwesungsprozess bereits weit fortgeschritten sei, müsse man DNA-Proben zur Identifizierung abwarten, so ein Sprecher der Guardia Civil gegenüber der MZ auf die Frage, ob es sich um den seit Monaten vermissten deutschen Koch von Cala Ratjada handeln könnte.

Anzeichen für Gewaltanwendung wurden nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" nicht entdeckt. Laut der Zeitung "Última Hora" weise die Kleidung des Toten darauf hin, dass es sich um den im August verschwundenen Toten handeln könne.

Die Leiche war am Donnerstagmorgen (25.1.) von einem Klempner in einem Rohrschacht bei einer Garage in der Gemeinde Capdepera entdeckt worden. Die Cala Lliteres, auch Taucherbucht genannt, befindet sich zwischen der Cala Agulla - hier verschwand der deutsche Koch - und dem Leuchtturm von Cala Ratjada. Da der Fundort schwer zugänglich ist, zog sich die Bergung der Leiche bis Mittag hin. Die Ermittler sperrten das Gelände weiträumig ab und sicherten Spuren. Die Autopsie sollte am Freitag stattfinden. /ff