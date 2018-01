Pkw-Fahrer rammt Hydranten an der Playa de Palma

Unfall mit Folgen: Ein Pkw-Fahrer hat am Dienstagmorgen (30.1.) einen Hydranten an der Playa de Palma gerammt. Er löste damit eine größere Überschwemmung aus. Der Fahrer blieb unverletzt, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Zu dem Unfall kam es an der Kreuzung der Straßen Fotja und Samil, zwischen Can Pastilla und Les Meravelles. Der Fahrer verlor offenbar in Folge von Unwohlsein die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte den Hydranten, der sich aus seiner Verankerung löste.

Es waren keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Mitarbeiter der Stadtwerke Emaya stellten schließlich das Wasser ab, um den Schaden zu reparieren. /ff