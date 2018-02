Mal Regen, dann Sonne, dann wieder Regen

Lieblicher Sonnenuntergang am Donnerstag (8.2.) in Palma.

Nach einem trockenen, sonnigen, aber kalten Donnerstag (8.2.) wird es wieder etwas feuchter auf Mallorca. Am Freitag steigt die Regenwahrscheinlichkeit vor allem am Nachmittag auf 80 Prozent, oberhalb von 700 Metern kann es schneien. Am Samstag regnet es am Vormittag örtlich garantiert stark, danach setzt sich bei einem starken Nordwind glücklicherweise die Sonne mehr und mehr durch. Die Temperaturen überspringen die 12-Grad-Marke nicht. Wegen des starken Windes gilt im Nordwesten, Norden und Osten der Insel an jenem Tag Warnstufe Orange.



Der Sonntag fällt sonnig und trocken aus, am Montag und Dienstag regnet es bei leicht milderen Tagestemperaturen um 14 Grad und kalten Nachtwerten bei 3 bis 5 Grad erneut. Erst danach soll sich das Wetter langsam aber sicher beruhigen. /it