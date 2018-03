Bizzarer Streit zwischen Radfahrern und Autofahrerin in Sineu

Wer warf den ersten Stein? Diese Frage hat sich die Guardia Civil am Freitag (16.3.) in Sineu, im Zentrum von Mallorca, gestellt. Nur, dass es kein Stein war, sondern ein Fahrrad.

Eine Autofahrerin alarmierte die Beamten und beschuldigte einen ausländischen Radfahrer, sie mit dem Fahrrad beworfen zu haben. Vorausgegangen war ein riskantes Fahrmanöver der Frau, dass die verärgerten Radfahrer dazu veranlasste, eine Trinkflasche auf das Auto zu werfen. Die Frau hielt an und es kam zum Streit.

Die Frau gab an, dass der Radfahrer mit dem Rad geworfen hätte und sie sich so eine Schnittverletzung an der Hand zugezogen hätte. Der Radfahrer hingegen behauptet, dass die Frau versucht habe, auf ihn einzuschlagen. Daraufhin habe einer der Radfahrer sein Rad zum Schutz erhoben und die Frau habe sich so an der Hand geschnitten. /rp