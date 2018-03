Hafenbehörde erneuert Stege in Portixol

Die Hafenbehörde von Portixol in Palma de Mallorca erneuert die Stege. Ein langer Kran hat am Freitag (16.3.) Zement in die sieben Pfeiler gegossen.

Die Hafenbehörde will sechs Stege erneuern, da die alten rostig und einsturzgefährdet waren. Die Arbeiten sollen das ganze Jahr dauern und 633.000 Euro kosten.

Die Stege F und G werden zuerst erneuert. Es folgen B, C, D und E. Die alten Anlegestellen wurden in den 80er-Jahren errichtet. Die Stege H, I und J aus dem Jahr 2005 sind noch gut erhalten.

Wer die Arbeiten verfolgen will, kann das mit der Livecam der MZ tun. Ein Klick hier und danach auf Portixol genügt dafür.