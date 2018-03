Vierköpfige Räuberbande auf Mallorca festgenommen

Die Polizei in Palma de Mallorca hat in den vergangenen Tagen eine Räuberbande festgenommen. Die drei Männer und eine Frau sollen für mindestens 13 bewaffnete Überfälle auf Geschäfte und Personen verantwortlich sein. Meist bedrohten die Täter ihre Opfer mit einer Pistole.

Die Überfallserie hatte am 29. Januar in einer Apotheke in Can Pastilla begonnen, später kamen ein Supermarkt und eine andere Apotheke dazu. Die Beute lag jeweils im mittleren dreistelligen Bereich. Weitere Überfälle folgten, nun auch auf Privatpersonen. Am 12.2. etwa bedrohten zwei Täter einen Mann in der Garage seines Hauses. Sie raubten ihm 2.800 Euro.

Dier bislang letzten verzeichneten Überfälle fanden am 19.3. in einer Bäckerei und einer Apotheke statt. Zwei Tage später gerieten zwei der Täter in eine Polizeikontrolle. Sie waren im Straßenverkehr auffällig geworden. Bei einer Routineüberprüfung stellten die Beamten unter anderem Klamotten sicher, die bei den Überfällen getragen worden waren.

Die beiden Männer wurden festgenommen. Am Freitag (23.3.) verhaftete die Polizei zudem einen weiteren Mann und eine Frau wegen der Beteiligung an den Überfällen. /pss