Alcúdia modernisiert die Strandbuden

Die sechs Strandbuden am Hauptstrand von Port d'Alcúdia sollen innerhalb der kommenden zwei Jahre komplett erneuert werden. Das bestätigte das Rathaus von Alcúdia. Damit reagiere man auch auf die Beschwerde von Umweltschützern, so der Bürgermeister Antoni Mir (El Pi).

Mitglieder des Vogelschutzbundes Gob hatten auf die illegale Nutzung der Strandbuden hingewiesen. Direkt am Strand dürften nur kurzfristige Konzessionen vergeben und keine langfristigen Betriebsgenehmigungen erteilt werden. Nach Prüfung der Situation musste man den Umweltschützern Recht geben und wolle die Situation nun in Ordnung bringen, so Mir gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Um die neuen Lizenzen zu beantragen und den Betrieb der Buden künftig weiter ausschreiben zu können, müssten die heruntergekommenen Bars jedoch zunächst komplett erneuert werden, erklärte Mir. Mit der Küstenbehörde habe man vereinbart, dass in der Zwischenzeit - die Bauzeit betrage ein bis zwei Jahre - provisorische Lizenzen ausgestellt werden. Auf diese Weise könne man die notwendige Infrastruktur am Strand auch in den kommenden beiden Saisons garantieren.

In den vergangenen Jahren griffen die spanischen Behörden strenger durch bei den Kontrollen der Chiringuitos an Mallorcas Küste. Am Naturstrand Es Trenc mussten die festen Strandbars abgebaut werden, da in dem Naturschutzgebiet nur mobile Bars erlaubt sind. /tg