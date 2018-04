Zwei Urlauber wegen Randale im Hotelzimmer an der Playa de Palma festgenommen

Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben zwei britische Urlauber vorläufig festgenommen, die in ihrem Hotelzimmer an der Playa de Palma randaliert haben sollen. Die Schäden werden auf mehr als 2.000 Euro geschätzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei vom Mittwoch (18.4.).

Der Sicherheitsdienst des Hotels hatte die Polizei am Dienstag (17.4.) alarmiert, als die Urlauber unter großem Lärm Flaschen und Einrichtungsgegenstände aus dem Zimmer im fünften Stock warfen. Dabei liefen auch Passanten Gefahr, von den Gegenständen getroffen zu werden, heißt es.

Nachdem die Hotelleitung Anzeige erstattet und die Beamten die Schäden in Augenschein genommen hatten, wurden die beiden mutmaßlichen Randalierer festgenommen. Es handelt sich dabei um zwei Brüder im Alter von 20 und 26 Jahren, die gerade ihren Urlaub auf Mallorca verbrachten.

Beschädigt wurden unter anderem ein Schreibtisch, die Toilette, Türen, Wandsockel, ein Fön sowie die Telefonbuchse.

Probleme mit randalierenden Urlaubern gibt es immer wieder auf Mallorca, im vergangenen Jahr waren fünf deutsche Touristen festgenommen worden, die einen Aufzug mutwillig zerstört haben sollen. /ff