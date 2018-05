Wettervogel am Molinar dreht sich wieder nach dem Wind

Ein Jahr nach Beginn der Restaurierungsarbeiten erstrahlt die Windrose am Molinar von Palma de Mallorca seit Donnerstag (10.5.) wieder in neuem Glanz. Der von den Anwohnern "Corb Marí" genannte Vogel zeigt auf der 5,5 Meter hohen Pyramide nun wieder die Windrichtung an. Außerdem wird das Wahrzeichen nachts mit blauen LED-Lampen angestrahlt.

Bürgermeister Antoni Noguera nutzte die Gelegenheit, auf die Wichtigkeit des Kulturerbes hinzuweisen. "Ich bin gekommen, um darauf hinzuweisen, dass wir in dieser Legislaturperiode einen großen Fortschritt beim Schutz des Kulturerbes gemacht haben", so Noguera. /tg