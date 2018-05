Feuerwehr evakuiert Hotel im Südwesten von Mallorca

Während eines Brandes in einem Hotel auf Mallorca hat die Feuerwehr am Sonntag (20.5.) sieben Touristen mit einer Leiter aus den oberen Stockwerken des Gebäudes gerettet. Das Feuer entstand am Nachmittag im Hotel BH Mallorca in Magaluf im Südwesten der Insel. Rettungskräfte versorgen mehrere Urlauber wegen leichter Rauchvergiftungen. Ernsthaft verletzt wurde niemand.

Zwei Hotelzimmer brannten vollständig aus, ein Flur war wegen giftigen Qualms unpassierbar. Die Feuerwehr setzte einen Leiterwagen ein, um die Urlauber aus den oberen Stockwerken zu retten. Die Statik des Gebäudes wurde nicht beeinträchtigt. Die Guardia Civil untersucht nun die Brandursache und die weiteren Umstände. Das Hotel BH Mallorca ist Teil der Cursach-Gruppe, zu der auch die größten Discotheken der Insel wie zum Beispiel der Megapark an der Playa de Palma gehören. /tg